Atac dur al lui Laporta la adresa 'puștiului-minune' de la Barcelona: „Nu se poate să profite așa de situație! Nu acceptăm!”

Joan Laporta a vorbit despre situația clubului și cele mai recente probleme.

Una dintre problemele cu care Barcelona se confruntă vine de unde conducătorii se așteptau mai puțin, din partea unuia dintre „puștii-minune” ai catalanilor, care, în pline probleme economice, a cerut un salariu mult mai mare pentru a-și prelungi contractul. Înțelegerea lui Ilaix Moriba cu catalanii expiră în vara anului următor, iar pretențiile salariale ale jucătorului debutat în sezonul trecut nu se potrivesc cu situația economică a catalanilor.

La conferința de prezentare a lui Emerson, Joan Laporta a vorbit despre situația jucătorului, vizibil dezamăgit de atitudinea tânărului de 18 ani.

„Cazul Ilaix nu se poate repeta. Ca un jucător format în casă să profite că îi rămâne un an de contract pentru a forța această situație, nu se poate. Este o situație pe care nu o acceptăm și cu ceea ce se întâmplă lansăm un mesaj. Jucătorul, dacă în final nu vrea să prelungească, știe deja că are alte soluții.

Ceea ce nu vom face este să promovăm un fotbalaist care apoi să plece pe gratis la altă echipă. Cine vrea să plece, e liber să o facă atâta timp cât îndeplinește niște condiții determinate.

Ilaix este un jucător mare și știe că nu este bine ce se întâmplă. Barcelona i-a oferit oportunități și nu poate să reacționeze așa. Sper că atât el, cât și apropiații lui să se gândească. Nu întelegem ce fac și sper ca asta nu se va mai repeta cu jucătorii formați de noi”, a spus Laporta citat de SPORT.

Messi, relație strânsă cu Ilaix



Tânărul jucător a debutat în sezonul trecut în tricoul catalanilor, atunci când a reușit să înscrie și primul său gol, în poarta Osasunei, iar la finalul meciului a ținut să îi mulțumească lui Leo Messi, idolul său, care i-a și pasat decisiv la gol.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că Leo mi-a pasat. Nu voi uita niciodată acest gol. Nu știu exact cum am reușit să marchez cu piciorul stâng. Leo Messi mi-a spus de la primul meci să șutez și să-mi încerc norocul chiar și din afara careului, iar asta am făcut. Mi-a pasat și am încercat.

Am învățat multe lucruri în La Masia. Am fost educat foarte bine atât acolo, cât și în familie. Vreau să dedic golul tatălui meu, mamei mele și întregii mele familii. M-au educat forte bine, iar acesta este cel mai bun premiu pe care îl pot oferi”, spunea Moriba după primul său gol.