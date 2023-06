Arabia Saudită „curăță” tot din Europa! După Ronaldo și Benzema, Kante este ademenit și el cu un salariu colosal

De la transferul lui Cristiano Ronaldo (38 ani) la Al Nassr, la începutul lui 2023, Arabia Saudită și-a propus să aducă cât mai mulți fotbaliști consacrați. Și a reușit. Săptămâna aceasta, Karim Benzema (35 ani) a anunțat că nu-și va prelungi contractul cu Real Madrid și că va evolua la Al-Ittihad, din sezonul 2023-2024, urmând să încaseze 100 de milioane de euro pe an.

Lionel Messi (35 ani) este așteptat și el în Arabia Saudită. Pentru a-l face să nu revină la FC Barcelona, Al Hilal i-a pregătit un contract pe trei ani, din care va câștiga 1,2 miliare de dolari. În cazul în care se va perfecta transferul, deținătorul a 7 Baloane de Aur va deveni cel mai bine plătit altet din istorie.

Pe lângă Messi, emisarii saudiți, cei care l-au convins pe Karim Benzema să se alăture lui Al-Ittihad, s-au deplasat la Londra pentru a discuta cu N'Golo Kante (32 an), potrivit jurnalistului specializat în trasferuri, Fabrizio Romano. Angajamentul campionului mondial din 2018 cu Chelsea expiră la finalul lunii iunie. Însă, superstarului francez i s-a oferit un salariu anual de 100 de milioane de euro, drepuri depline de contractele de imagine și posibilitatea de a alege unde să joace: Al-Itihad sau Al-Nassr.

Conform aceleiași surse, Kante ar dori să-și prelungească înțelegerea cu Chelsea. În martie, cele două părți au fost aproape de un acord. O să mai urmeze o serie de negocieri la finalul acestei luni.

