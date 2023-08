Internaţionalul brazilian Fabinho, mijlocaşul echipei de fotbal FC Liverpool, a semnat un contract pe trei ani cu Al-Ittihad, formaţie care l-a recrutat recent şi pe deţinătorul Balonului de Aur, francezul Karim Benzema, au anunţat cele două cluburi, citate de AFP.

Fabinho este al treilea fotbalist al "cormoranilor" atras de sirenele saudite în această vară, după compatriotul său Roberto Firmino, plecat liber la Al-Ahli, şi fostul căpitan al lui Liverpool, Jordan Henderson, recrutat cu 14 milioane de euro de Al-Ettifaq, echipă pregătită de englezul Steven Gerrard, fostul idol al suporterilor de pe Anfield.

În vârstă de 29 de ani, Fabinho a disputat 219 meciuri în cinci sezoane petrecute la Liverpool, alături de care a câştigat Liga Campionilor (2019), titlul în Premier League (2020) şi Cupa Angliei (2022).

Brazilianul urmează să joace alături de campionul mondial francez N'Golo Kante în linia de mijloc a lui Al-Ittihad, în timp ce cuplul ofensiv al campioanei Arabiei Saudite va fi compus din Karim Benzema, fostul căpitan al lui Real Madrid, şi portughezul Joao Pedro Jota (ex-Celtic Glasgow).

Fabinho behind the scene of the announcement videohttps://t.co/GnyIwFo5vT pic.twitter.com/kfs6fqfIjy