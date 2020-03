"Ar putea intra in colaps!" Scenariu APOCALIPTIC pentru fotbal! Totul ar putea fi pus pe HOLD pana in septembrie: "Nu se poate juca!" Anuntul momentului

Pana in luna septembrie exista posibilitatea sa nu se mai joace fotbal.

Fotbalul este in criza. Lupta impotriva coronavirusului este departe de a fi incheiata, iar totul poate duce spre un scenariu la care nu se asteapta nimeni. Potrivit The Independent, competitiile nici nu ar intra in discutie sa se reia in aceasta primavara, dar si mai rau, nici macar in vara. Publicatia din Marea Britanie a aflat ce telefon au primit autoritatile Ligii engleze si ale Federatiei dupa sedinta Comisiei pentru situatii de urgenta a Marii Britanii.

Mesajul transmis a fost ca este o perioada critica pe tot globul si nu se va mai putea juca fotbal pana in septembrie, se va suspenda global. Marti, 17 martie, UEFA va organiza o videconferinta cu reprezentantii celor 55 de federatii afiliate si vor lua o decizie asupra tuturor competitiilor. In proportie foarte mare, Champions League, Europa League vor fi intrerupte, iar EURO 2020 va fi amanat.

Sursa citata prezinta trei variante pentru situatia din acest moment:

1. Se vor relua campionatele imediat dupa ce amenintarea cu COVID 19 va disparea si totul se va decide pe teren

2. Sa fie incheiate in acest moment, respectand clasamentele actuale

3. Sa fie anulate si sa nu se tina cont de ele

