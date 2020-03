ULUITOR | Doi frati au cumparat peste 17 mii de sticle de gel dezinfectant! E incredibil ce s-a intamplat in plina pandemie de coronavirus! Anuntul care ingrozeste milioane de oameni

Fratii Matt si Noah Colvin au cumparat mii de sticle de gel dezinfectant pentru a le oferi ulterior la un pret mai mare. Cei doi au inceput sa cumpere astfel de gel si servetele umede antibacteriene din magazine din Tenessee si Kentucky in momentul in care a fost raportat primul decez cauzat de coronavirus, pe data de 1 martie. Fratii au scos la vanzare aceste produse pe Amazon la suprapret.

La scurta perioada dupa cei doi au urcat produsele pe cea mai mare platforma de retalier online din lume, cei de la Amazon le-au delistat invocand motivul de a nu descuraja speculatorii. In acest moment, cei doi frati au in garaj 17.700 de sticle de gel dezinfectant pe care nu au unde sa le comercializeze.



"Daca pot face un mic profit, e bine. Dar nu doresc sa ajung in situatia de a fi pe primele pagini ale ziarelor ca tipul care are 20.000 de sticle de gel dezinfectant care le vinde la un pret de 20 de ori mai mare", a declarat unul dintre frati.

Here’s an idea. Give it to an homeless shelter or to a hospital or to a senior citizen home that needs it more. You are a selfish because you wanted a quick buck. You learn that the hard way. Thanks Amazon and EBay. https://t.co/wgXw4700Hy