Anuntul saptamanii la Arsenal a fost facut de Arteta! Antrenorul i-a dat ULTIMATUMUL unei vedete din echipa!

Mikel Arteta este dispus sa-i ofere ultima sansa lui Mesut Ozil, fotbalist care nu a mai evoluat de pe 7 martie.

Fotbalistul care nu a mai evoluat nici macar un minut de la inceputul lui martie, este gata sa primeasca ultima sansa. Ozil a primit vestea cu putin timp inainte de partida contra celor de la Manchester City.

Mikel Arteta i-a transmis mijlocasului german ca mai are la dispozitie doar doua luni ca sa arate de ce e in stare. In cazul in care Ozil va dezamagi, cel mai probabil el va pleca din iarna. In aceeasi situatie se afla si fundasul grec, Sokratis.

"Ei trebuie sa respecte decizia si sa se antreneze in cel mai bun mod posibil, sa ajute echipa cand este nevoie. Dupa, vom vedea ce se va intampla in decembrie."

"Sa las jucatori de acest nivel in afara lotului, cand stiu ca se pot implica, e foarte dificil. Dar decizia a trebuit luata pentru ca aveam un exces de jucatori straini", a declarat Mike Arteta despre Ozil si Sokratis.

Arsenal va juca in deplasare sambata impotriva lui Manchester City, in etapa a 5-a. "Tunarii" au 3 victorii si o infrangere in campionat. Mesut Ozil a fost lasat in afara lotului pentru Europa League, de catre antrenorul Mikel Arteta.