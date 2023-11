Anunț surpriză! Argentinianul dorit de Al Ittihad după ce Julen Lopetegui a refuzat oferta 

Campioana en-titre din Arabia Saudită ocupă locul cinci în clasament, astfel că antrenorul portughez a fost demis. S-a scris că și relația rece pe care o avea cu Karim Benzema, starul echipei, convins în această vară să o părăsească pe Real Madrid pentru a semna cu Al-Ittihad, ar fi fost un factor important.

Următorul antrenor ofertat de oficialii saudiți a fost Julen Lopetegui, fost selecționer al Spaniei și fost antrenor la Real Madrid și Sevilla, însă tehnicianul a decis să refuze propunerea. Astfel, conducerea l-a ofertat pe argentinianul Marcelo Gallardo (47 ani).

Rămas liber de contract din decembrie 2022, după despărțirea de River Plate, Marcelo Gallardo este opțiunea conducerii lui Al-Ittihad, după cum scrie jurnalistul Fabrizio Romano. Conform italianului, negocierile sunt într-un stadiu avansat.

???????????? After Julen Lopetegui’s decision to reject Al Ittihad as revealed today, huge proposal has been made to reach an agreement with Marcelo Gallardo.

???????? Argentine manager in advanced talks to join Al Ittihad as new manager to replace Nuno, as @GerGarciaGrova reported. pic.twitter.com/W0HCi3844K