Al-Ittihad a trimis o ofertă pentru un jucător de la Real Madrid și a primit imediat răspunsul

În timp ce încearcă să-l convingă pe Mohamed Salah (31 de ani) să plece de la Liverpool și să accepte oferta din Arabia Saudită, Al-Ittihad a încercat să transfere un jucător de la Real Madrid.

După ce l-a adus pe Karim Benzema, arabii au vrut să-l transfere și pe austriacul David Alaba (31 de ani), fundașul transferat de Real în 2021 de la Bayern Munchen.

Doar că, potrivit jurnalistului David Picon, fundașul a refuzat imediat oferta venită din zona Golfului, chiar dacă Al-Ittihad i-a oferit un salariu de 20 de milioane de euro pe sezon.

Alaba este titular incontestabil în echipa lui Real Madrid, cu care mai are un contract valabil până în 2026.

