La cum a pornit Cosmin Olăroiu, în acest sezon, cu o înfrângere usturătoare cu Al-Jazira (Emirate), în play-off-ul Champions League Elite, puțini au crezut că românul va reuși parcursul excelent pe care îl are, în momentul de față.

La debutul său, la formația din Abu-Dhabi, Oli a pierdut, acasă, 1-4 cu Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudită). Se întâmpla pe 11 august. Acel rezultat, pe lângă faptul că a trimis Al-Jazira în Champions League Two, a doua competiție intercluburi din Asia, a însemnat și cel mai prost debut de mandat din cariera lui Oli. Spre lauda sa, românul a redresat corabia de o manieră spectaculoasă!

Între timp, după acel eșec cu Al-Ittihad Jeddah, echipa lui Olăroiu a disputat alte opt partide, în toate competițiile. Bilanțul ei? 5 victorii, 3 egaluri, golaveraj 15-5!

Olăroiu, laude pentru sârbul Goran Tufegdzic

Ultimul rezultat care a prelungit șirul partidelor fără înfrângere pentru Al-Jazira a venit, ieri, în optimile Cupei Președintelui. Aici, elevii lui Olăroiu au trecut de Ajman, scor 1-0. Singurul gol al meciului a fost înscris de Bruno, în minutul 77.

În urma acestui succes, Cosmin Olăroiu a vorbit la superlativ despre omologul său de pe banca adversă, sârbul Goran Tufegdzic (54 de ani). La fel ca Oli, acesta lucrează de ani buni, în fotbalul arab. Iar la Ajman, actuala sa echipă, a ajuns din 2024, după un precedent mandat pe care l-a avut aici, în perioada 2021-2023. Impresionat de munca tehnicianului sârb, care a făcut din Ajman o formație respectabilă, aflată pe locul 7 în campionat, Oli a recunoscut că a răsuflat ușurat, după victoria din Cupa Președintelui.

„Tot timpul avem meciuri dificile cu Ajman, o echipă foarte bună, foarte bine organizată. Antrenorul lor a făcut tot timpul o treabă extraordinară. A reușit tot timpul să obțină maximum din această echipă. Mă bucur că, în acest meci, am dominat și am reușit să înscriem și să păstrăm rezultatul. Lucrul cel mai important e că am reușit să obținem calificarea. De acum, ne vom concentra pe cele două meciuri care urmează în Champions League Two“, a spus tehnicianul român.

Olăroiu, lider în două competiții

Cu calificarea în sferturile Cupei Președintelui rezolvată, Olăroiu mai are trei partide de jucat cu Al-Jazira până la fereastra dedicată echipelor naționale, în noiembrie. Urmează confruntările cu Al-Muharraq (Bahrain), acasă și în deplasare, pe 28 octombrie și 4 noiembrie. Apoi, în campionat, Al-Jazira va întâlni Al-Wasl Dubai pe 8 noiembrie.

De notat că, în urma parcursului de până acum, echipa lui Olăroiu ocupă locul 1, atât în prima ligă din Emirate, cât și în grupa ei din Champions League Two.