Starul argentinian este deja în centrul atenției în Statele Unite, reușind să stabilească noi recorduri de audiență. În plus, vedetele din showbiz-ul internațional sunt prezente la meciurile celor de la Inter Miami, capitalul de imagine al formației crescând în mod spectaculos.

După prima reușită din partida cu Atlanta United, campionul mondial a făcut un gest aparte, considerând că este îndreptat către David Beckham.

Antonela Roccuzzo a dezvăluit adevărata semnificație a acestuia, explicând că acesta are legătură cu personajul Thor din Universul Marvel și era cu dedicație pentru copiii săi.

Indeed. He did Star Wars gesture celebration to children. pic.twitter.com/iqjT0tLUoz