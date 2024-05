Cumpărat în iarnă de la FCSB, pentru 120.000 de euro, Andrea Compagno are deja cifre impresionante la Tianjin Jinmen Tiger: 8 goluri în primele 8 meciuri jucate în China. În ultima etapă, vineri, atacantul italian a înscris de trei ori.

Andrea Compagno, triplă pentru Tianjin Jinmen Tiger în campionatul Chinei

Compagno a reușit o triplă pentru Tianjin Jinmen Tiger în victoria obținută pe terenul lui Cangzhou Mighty Lions, scor 4-2, în runda a 12-a din campionatul Chinei.

Primele două goluri ale lui Andrea Compagno au venit după pase ale albanezului Albion Ademi. Italianul a marcat mai întâi cu piciorul stâng, în minutul 15, iar în minutul 49 a dus scorul la 2-0, împingând balonul cu piciorul drept în plasă.

Gazdele de la Cangzhou au egalat cu două goluri în decurs de 10 minute, însă tot Andrea Compagno a readus-o pe Tianjin Jinmen Tiger în avantaj. Fostul atacant de la FCSB a marcat cu o lovitură de cap din 10 metri, în minutul 73, iar Ademi a stabilit scorul final.

După 12 etape, Tianjin Jinmen Tiger ocupă locul 7 în campionatul Chinei, cu 18 puncte. Lider este Shanghai Shenhua, cu 30 de puncte.

”Ai vreun regret legat de FCSB?” Andrea Compagno a răspuns sincer

Întrebat recent dacă are vreun regret legat de experiența sa de la FCSB, Andrea Compagno a evidențiat că a dat totul din el la gruparea roș-albastră și a precizat că primul an la trupa din Berceni a fost cel mai bun din cariera sa.

”Eu de când am venit acolo am dat totul. Numerele vorbesc clar. Primul an a fost senzațional, cel mai bun din cariera mea. Îmi e greu să zic că găsesc un regret”, a spus Andrea Compagno într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.