Andrea Compagno, într-un top inedit. Chinezii s-au lămurit rapid în privința italianului: "Neașteptat!"

Compagno a reușit să marcheze două goluri în primele trei etape din campionatul Chinei, unul din acțiune, iar altul din penalty. Tianjin Jinmen Tiger are 7 puncte și ocupă locul 2, fiind doar sub liderul Shanghai Shenhua, care are punctaj maxim.

Andrea Compagno, în topul maratoniștilor din China

După ultima etapă din campionatul Chinei, în care Andrea Compagno a marcat golul decisiv în meciul contra lui Changchun Yatai (1-0), italianul apare într-un top inedit. Fostul atacant de la FCSB a parcurs la ultimul joc o distanță de aproape 12,4 kilometri, fiind al treilea la acest capitol din întregul campionat al Chinei.

Compagno a fost depășit în ultima etapă din China doar de Tim Chow (12,6 kilometri), mijlocașul defensiv de la Chengdu Rongcheng, și de Peter Zulj (12,4 kilometri), mijlocaș central la Changchun Yatai.

"Ne așteptam ca Tim Chow să fie pe această listă, având în vedere că e un adevărat alergător, însă e neașteptat să îl vedem pe Compagno aici pentru că italianul este atacant, nu un jucător defensiv, iar faptul că a parcurs aproape 13 kilometri este de-a dreptul impresionant.

Compagno are aproape doi metri, dar, cu toate acestea, a alergat surprinzător de mult și a contribuit decisiv la victoria echipei sale, marcând din penalty", a scris publicația chineză Sina.

"Compagno s-a adaptat rapid și a îmbunătățit semnificativ linia de atac"

Pe lângă efortul din teren, chinezii remarcă și rapiditatea cu care Andrea Compagno s-a adaptat la noul campionat.

"Compagno, locul 2 în clasamentul golgheterilor din România în sezonul precedent, s-a adaptat rapid la caracteristicile fotbalului din China sub comanda antrenorului Yu Genwei. A marcat deja două goluri în trei etape, e activ pe faza ofensivă și a îmbunătățit semnificativ linia de atac a lui Tianjin", au mai scris chinezii.

120.000 de euro este suma pe care Gigi Becali a acceptat-o pentru a-l lăsa pe Andrea Compagno să plece în China