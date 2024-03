Andrea Compagno a fost transferat de Tianjin Jinmen Tiger pentru 120.000 de euro la sfârșitul lui februarie și a intrat în primul ”11” încă de la prima partidă a chinezilor.

Andrea Compagno e de neoprit în China! La câte goluri înscrise a ajuns fostul jucător de la FCSB

În ultima confruntare cu Changchun Yatai (etapa a treia), Andrea Compagno a înscris unicul gol al meciului în minutul 44, după ce a fructificat elegant o lovitură de pedeapsă.

Fostul jucător de la FCSB a mai înscris și cu Shenzhen Xinpengcheng în a doua rundă a primului eșalon din China (4-0), în minutul 70 al duelului.

Andrea Compagno a bifat până acum trei apariții pentru Tianjin Jinmen Tigers în campionat și a înregistrat 266 de minute în echipamentul formației din China.

Tianjin Jinmen Tiger, în campionat

TJ Jinmen Tiger se află pe locul doi în clasament cu șapte puncte după trei etape desfășurate. Două victorii și un rezultat de egalitate a înregistrat clubul până în clipa de față.

Andrea Compagno a dat cărțile pe față! Cum se simte la Tianjin Jinmen Tiger și ce spune de transferul în Serie A

"Mă adaptez și sunt fericit să fiu aici", a declarat Compagno pentru Repubblica. "Descopăr locuri minunate și cred că m-am îmbogățit enorm din punct de vedere cultural", a spus fostul jucător al FCU Craiova și FCSB.

Fotbalistul trecut pe la juniorii lui Palermo înainte de a pleca în străinătate nu renunță la visul său de a juca în Serie A într-o zi: "Echipa națională a Italiei rămâne mai mult decât un vis", a mărturisit el. "Dorința mea, încă din copilărie, a fost mereu să joc în Serie A. În Italia. Din păcate, însă, nu a existat niciodată o oportunitate concretă".

Compagno a fost cel mai prolific jucător italian din ligile majore internaționale în 2022, însă nu a prins lotul final al Italiei, în ciuda faptului că fusese inclus în lotul lărgit. "Nu mi-am creat niciodată așteptări, dar nu pot nega că am sperat. După patru ani în care am construit multe, am avut nevoie de o schimbare", a mai spus Compagno.