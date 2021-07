"Am dat shot-ul, iar el imediat mi-a mai turnat inca unul!" Dezvaluiri fabuloase de pe vremea cand Carlo Ancelotti o pregatea pe Chelsea

Italianul a fost apreciat de fanii echipei londoneze.

Carlo Ancelotti este un fost mare jucator care a reusit sa devina si un tehnician urias, iar numele pe care le-a pregatit dovedesc asta. AC Milan, Bayern Munchen, PSG, Real Madrid, Napoli sau Chelsea se numara printre formatiile care s-au bucurat de aportul antrenorului italian, iar Joe Cole, care a colaborat cu acesta la echipa londoneza isi aduce aminte de modul in care isi apropiat managerul jucatorii.

"Cand a ajuns la echipa am facut o masa toata echipa si eu am intarziat. Asa ca singurul loc ramas liber a fost langa el (Ancelotti). Intri inauntru si iti spui ‘Oh, la naiba, trebuie sa stau langa antrenor’. I-am vazut pe baieti nestiind ce sa faca si imediat el m-a dat un shot de grappa. M-am gandit ca este un test. Asa ca am dat shot-ul. Am facut-o, iar el imediat mi-a mai turnat inca unul.



Am stat toata noaptea band shot-uri de grappa eu si Carlo. Ne-a imbratisat la final si toti baietii au inceput sa-l iubeasca. Complet in opozitie fata de Jose (Mourinho). Chiar si dupa ce ma lasa in afara lotului, tot il iubeam. Avea un mod briliant de a se face placut", a spus Joe Cole la podcastul lui Jamie Carragher, fostul fundas central de la Liverpool.