Alisson a intrat in istorie dupa Copa America! Niciun portar NU a mai reusit asta! Performanta incredibila pentru brazilian

Alisson a intrat in istorie.

Brazilia a castigat Copa America dupa 3-1 cu Peru, iar Alisson a fost numit cel mai bun portar al turneului. Este primul portar care castiga "Golden Glove" in trei competitii diferite. A castigat premiul de cel mai bun portar si in Premier League (21 de meciuri fara gol primit) si in Champions League (6 meciuri fara gol primit), iar aseara a fost numit si cel mai bun portar de la Copa America (5 meciuri fara gol primit).

2018-19 Premier League: Most clean sheets

2018-19 Champions League: Most saves

2019 Copa América: Most clean sheets Alisson 'Golden Gloves' Becker. ???? pic.twitter.com/p85UK3a5vo — Squawka Football (@Squawka) July 7, 2019

Alisson este nominalizat si pentru castigarea Balonului de Aur, dupa prestatiile pe care le-a avut.

80 de milioane de euro este cota lui Alisson, conform transfermarkt.com