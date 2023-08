Adrian Ursea, obiectiv surprinzător la noua echipă: "Am semnat pe doi ani și vom începe de la zero"

Ursea a fost prezentat recent la Etoile Carouge FC, o formație din liga a treia elvețiană, care a încheiat sezonul precedent pe locul 6.

Adrian Ursea, interviu în Elveția după ce a preluat-o pe Etoile Carouge

Etoile Carouge debutează azi în noul sezon din Promotion League, al treila eșalon elvețian, însă Adrian Ursea spune că nu are promovarea drept obictiv. Tehnicianul român anunță, în ciuda faptului că a semnat un contract pe doar două sezoane, că vrea să pornească un proiect solid, de la zero și să creeze o identitate de joc a formației sale.

"Am semnat pe doi ani, iar obiectivul este să construim ceva. Cred că dacă am fi promovat în sezonul trecut ne-ar fi fost foarte greu acum. Saltul în liga a doua este unul dificil, iar înainte de promovare trebuie să te asiguri că ai condițiile potrivite pentru asta.

Nu am discutat despre obiectivul promovării când am semnat. Nu sunt aici pentru misiunea de a promova clubul în primul an. Ne dorim, alături de conducere, să construim ceva care să îi permită clubului să crească.

Nu suntem una dintre candidatele la promovare. Înainte să visăm la Challenge League, trebuie să funcționăm ca un club de acel nivel. Pentru moment, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ.

Vom începe de la zero. Vrem să construim o identitate de joc, aceasta este prioritatea. Ne dorim ca oamenii să vină la stadion și să ne urmărească, să vadă o echipă cu ambiție. Vrem să îi bucurăm pe suporteri", a declarat Adrian Ursea, într-un interviu pentru Proxifoot.

Adrian Ursea a fost pe lista FRF

Adrian Ursea, cel care s-a aflat la un moment dat și pe lista FRF pentru postul de selecționer, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de jucător și antrenor în Elveția.

După ce a evoluat la Petrolul și Rapid în țara natală, ploieșteanul a jucat la mai multe formații din Elveția, inclusiv la Etoile Carouge, formație pe care o antrenează azi. Ca antrenor, Ursea a fost secund la formații precum Servette, Meyrin FC sau Neuchatel Xamax, iar în 2016 a devenit mâna dreaptă a lui Lucien Favre la OGC Nice, în Ligue 1.

Adrian Ursea a ocupat același post la Nice și sub comanda lui Patrick Vieira, în perioada noiembrie 2019 - decebrie 2020, iar după plecarea francezului a devenit principal la gruparea de pe Coasta de Azur.

Tehnicianul a plecat de la Nice în vara anului 2021, iar după o pauză de doi ani a semnat cu Etoile Carouge. Azi va debuta oficial la noua echipă, într-un meci pe teren propriu cu formația FC Paradiso.