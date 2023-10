Adrian Mutu, nervos la conferința de presă, după înfrângerea suferită de Neftci, cu Qarabag

Mutu a susținut că a fost un meci dificil și că Qarabağ, una dintre cele mai puternice echipe din campionat, a arătat foarte multă determinare. „Briliantul a subliniat faptul că diferența dintre Qarabaq și alte echipe din campionat este evidentă și că aceștia și-au demonstrat valoare prin participarea în cupele europene.

În privința criticilor și a presiunii venite din partea suporterilor, Mutu a dezvăluit că simte că în jurul echipei Neftçi predomină critica și negativitatea, dar a subliniat faptul că își concentrează atenția către construirea unei echipe solide pe termen lung.

„Am avut momente bune în finalul primei reprize. Dar știm cu toții valoarea lui Qarabag, o demonstrează an de an în cupele europene. Noi am arătat personalitate, dar nu am păstrat același nivel pe durata întregii partidei. Am suferit pe contraatacurile lor.

Avem nevoie de un proiect pe termen lung. Nu putem facem același lucru ca anii trecuți. E o problemă care persistă de mult timp. Trebuie să analizăm și să vedem ce facem. Nu avem o baghetă magică, nu putem face minuni în câteva luni. Trebuie să construim pe o bază solidă, pe multă muncă, nu pe baza emoțiilor.

Înțeleg supărarea fanilor. Și eu sunt supărat! Dar nu acest meci mă mâhnește, noi trebuie să avem constanță pe durata întregului sezon. Să fim realiști. La Qarabag e un proiect de alt nivel, de asta domină competiția”, a spus Adrian Mutu.

În încheiere, Mutu a reiterat angajamentul său față de echipă și a subliniat că va continua să lucreze la construirea unei echipe competitive. Cu toate că presiunea este mare, el este hotărât să ducă Neftçi la cel mai înalt nivel în viitorul apropiat.

Mutu, supărat pe un jurnalist

Deranjat de faptul că un jurnalist i-a adresat o întrebare prea lungă, Adrian Mutu a răbufnit:

„Dacă vrei să mă întrebi ceva despre meci, fă-o! Dacă ai venit venit să îți expui opinia despre Neftchi e ceva diferit. Ești jurnalist, ai venit să mă întrebi. Nu ai venit să îmi spui ce crezi. Cred că sunt multe bârfe în jurul echipei. Am auzit multe critici. Indiferent de ce am face, toată lumea ne critică. Nu putem privi totul într-un mod negativ”, a mai spus Adrian Mutu.