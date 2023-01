Acord în ultimul moment pentru transferul lui Navas! La ce echipă îl cedează Paris Saint-Germain

Potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano, expert în transferuri, Paris Saint-Germain și Nottingham Forest au ajuns la un acord, însă va mai dura puțin până când se va oficializa totul.

Italianul a mai specificat faptul că Navas își dăduse deja acordul în privința transferului cu câteva zile înainte, așa că nu s-a pus problema ca portarul să evolueze la echipa care se află pe locul 13 în Premier League.

Nottingham Forest and PSG have full verbal agreement on Keylor Navas deal but still waiting on documents and all paperwork — it’s crucial step ???????????????? #DeadlineDay #NFFC

Navas has already accepted days ago, player side is not an issue. pic.twitter.com/CqxD1T2ySt