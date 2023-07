"A spus DA!". Starul lui Manchester City și-a dat acordul pentru transferul la Bayern

Kyle Walker (33 de ani), fundașul dreapta al lui Manchester City, și-a dat acordul pentru transferul la Bayern Munchen în această vară, anunță jurnalistul Florian Plettenberg, de la Sky.

Lui Walker i s-a propus un contract pe doi ani, până în 2025, cu încă un sezon opțional: "Walker a spus da azi!", transmite sursa citată.

Internaționalul englez mai are contract cu Manchester City pentru încă un an, astfel că Bayern trebuie să ajungă acum la un acord cu campioana Angliei în privința sumei de transfer.

Pe postul de fundaș dreapta, Bayern a avut în a doua parte a sezonului trecut tot un jucător de la Manchester City, pe Joao Cancelo, care nu a fost transferat definitiv și s-a întors pe Etihad sub comanda lui Pep Guardiola.

Kyle Walker joacă la Manchester City din 2017, când a fost cumpărat de la Tottenham, pentru 52,7 milioane de euro. Fundașul dreapta a strâns 254 de meciuri, 6 goluri, 18 assist-uri și și-a trecut în palmares numeroase trofee, precum Champions League sau 5 titluri în Premier League.

În această vară, la Bayern Munchen au mai sosit doi jucători, ambii liberi de contract: mijlocașul austriac Konrad Laimer (26 de ani), ultima oară la RB Leipzig și fundașul stânga portughez Raphael Guerreiro (29 de ani), care a petrecut ultimele șapte sezoane la marea rivală Borussia Dortmund.

❗️Excl. News #Walker: Bayern have reached a total verbal agreement NOW! Walker, ready to sign for FC Bayern as he said YES today!

Now, Bayern has to find an agreement with ManCity. #MCFC

➡️ Contract until 2025 + 1 as revealed. @NathGissing | @SkySportDE ???????????????????????????? pic.twitter.com/ebdRPImqX7