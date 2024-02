Cele două echipe au mers în echilibru până la loviturile de departajare, fără să reușească să deschidă scorul în timpul de joc regulamentar, iar apoi în prelungiri. Loviturile de departajare s-au încheiat cu victoria Africii de Sud, care și-a asigurat astfel prezența în semifinalele competiției.

Portarul Africii de Sud a reușit să salveze 4 din cele 5 lovituri de departajare, având intervenții spectaculoase în fața fotbaliștilor de la Capul Verde. Williams a devenit astfel primul portar care reușește să apere 4 penalty-uri într-un meci.

