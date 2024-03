Un Ferrari furat de la fostul pilot de Formula 1 Gerhard Berger în urmă cu aproape trei decenii a fost recuperat de poliţie, informează Sky News.

Berger concura în San Marino Grand Prix din 1995, desfăşurat la Imola, în Italia, când Ferrari-ul său F512M a fost furat alături de o altă maşină sport.

Poliţia crede că maşina - o versiune modernizată a emblematicului Ferrari Testarossa - a fost trimisă în Japonia la scurt timp după ce a fost furată.

Maşina sport, vopsită în clasicul roşu Ferrari şi despre care se spune că valorează aproximativ 350.000 de lire sterline, a fost adusă în Marea Britanie la sfârşitul anului 2023.

Ea a intrat în atenţia Poliţiei Metropolitane în luna ianuarie a acestui an, când ofiţerii au primit un raport de la Ferrari.

Gone in 60 seconds… case solved by the Met in 4 days after a 28 year mystery.

Through international enquiries and working with the @NCA_UK, officers recovered Gerhard Berger’s Ferrari which was stolen in Italy in 1995.

