Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat, duminică pe circuitul din Suzuka, Marele Premiu al Japoniei la Formula 1, a patra etapă a Campionatului Mondial, fiind cronometrat după 307,471 km cu timpul de 1h 54 min. 23 sec. 566/1000 (medie orară: 161,4 km).

Triplul campion mondial en titre, care a luat startul din pole position, i-a devansat pe Sergio Perez, coechipierul său, cu 12 sec. 535/1000, şi pe spaniolul Carlos Sainz Jr (Ferrari), cu 20 sec. 866/1000.

Plecat din pole position pentru a patra oară în patru curse anul acesta, Verstappen a dominat cursa de la un capăt la altul şi şi-a luat revanşa după abandonul neaşteptat din Australia, primul în doi ani, trecându-şi în cont a treia victorie din acest sezon, scrie Agerpres.

La rândul său, Perez i-a permis lui Red Bull să realizeze a treia dublă în patru Grand Prix-uri şi ocupă locul secund în clasamentul Campionatului Mondial al piloţilor după Verstappen.

Totodată, Carlos Sainz Jr, învingătorul surpriză de la Melbourne, a confirmat bunul său debut de sezon cu un loc trei, urmat de coechipierul său, monegascul Charles Leclerc.

Cursa a fost marcată şi de un drapel roşu după primul tur, în urma unui acroşaj între australianul Daniel Ricciardo (Racing Bulls) şi thaişandezul Alex Albon (Williams). Toate monoposturile au intrat la stand şi a fost dat un al doilea start pe grilă după o jumătate de oră.

1.Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1 h 54:23.566

2.Sergio Perez (Mexic/Red Bull) la 12.535

3.Carlos Sainz Jr (Spania/Ferrari) 20.866

4.Charles Leclerc (Monte Carlo/Ferrari) 26.522

5.Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 29.700

6.Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes) 44.272

7.George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 45.951

8.Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 47.525

9.Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 48.626

10.Yuki Tsunoda (Japonia/Racing Bulls-Red Bull) la un tur

11.Nico Hulkenberg (Germania/Haas-Ferrari) 1 tur

12.Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes) 1 tur

13.Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari) 1 tur

14.Valtteri Bottas (Finlanda/Sauber-Ferrari) 1 tur

15.Esteban Ocon (Franşţa/Alpine-Renault) 1 tur

16.Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Renault) 1 tur

17.Logan Sargeant (SUA/Williams-Mercedes) 1 tur

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes): accident primul tur

Daniel Ricciardo (Australia/Racing Bulls-Red Bull): accident primul tur

Zhou Guanyu (China/Sauber-Ferrari): turul 13

