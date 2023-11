Prestație lamentabilă pentru Mercedes și Ferrari în MP al Braziliei. 6 piloți au abandonat la Interlagos

Mercedes AMG și Ferrari au avut o zi de coșmar la Sao Paulo. Pilotul Charles Leclerc (26 de ani) a abandonat după turul de formare. Acesta a pierdut controlul monopostului înainte de start și s-a oprit în parapet. Monegascul ar fi trebuit să ia starul de pe a doua poziție, lângă Verstappen.

Olandezul de la Red Bull Racing a condus cursa de la un capăt la celălalt. După primul tur am avut parte de o intervenție Safety Car, urmată de un steag roșu. Asta după ce Alexander Albon (27 de ani / Williams) și Kevin Magnussen (31 de ani / Haas) s-au ciocnit în primul viraj și au fost obligați să abandoneze.

În turul 29, Verstappen a mărit distanța față de locul 2, Lando Norris (23 de ani / McLaren), la cinci secunde. Nici britanicul nu a mai avut emoții ulterior în privința poziției sale, astfel că a terminat cursa în spatele olandezului.

Cea mai aprigă luptă s-a dat pentru locul 3. Fernando Alonso (42 de ani / Aston Martin), Sergio Perez (33 de ani / Red Bull Racing) și Lance Stroll (25 de ani / Aston Martin) au ocupat pe rând această poziție. Stroll a ieșit din cursă în ultimele 20 de tururi, după un pit stop de 4,5 secunde. Perez l-a depășit pe Alonso în penultimul tur, dar apoi spaniolul a revenit pe locul 2 chiar în turul 71! Perez a forțat pe ultimele viraje, dar Alonso a terminat cu 54 de miimi în fața mexicanului.

Degradarea pneurilor a fost masivă la Interlagos. Performanțele mașinilor s-au schimbat aproape complet la această cursă. Mercedes AMG nu s-a adaptat deloc. George Russell (25 de ani) a abandonat în turul 59, după ce coborâse tocmai pe locul 10. Lewis Hamilton (38 de ani) s-a aflat pe podium, dar apoi a început să piardă din putere. De șapte ori campion mondial, Hamilton a încheiat cursa pe locul 8, între Pierre Gasly (27 de ani) și Yuki Tsunoda (23 de ani).

LAP 18/71

Perez is on it today ????

He's now down the inside at Turn 1 and past Hamilton

P4! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/ykxkwYNRl6