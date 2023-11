Max Verstappen a câştigat cu uşurinţă cursa de sprint din cadrul MP al Braziliei

Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a câştigat cu uşurinţă sâmbătă cursa de sprint din cadrul Marelui Premiu al Braziliei, a 20-a din cele 22 de etape ale sezonului de Formula 1, disputată pe circuitul Interlagos de la Sao Paulo.

Verstappen, care îşi asigurase deja câştigarea celui de-al treilea titlu consecutiv de campion mondial, a fost urmat de britanicul Lando Norris (McLaren), ce plecase din pole position, şi de coechipierul său de la Red Bull, Sergio Perez, la finalul acestei curse de o jumătate de oră.

Max Verstappen: hates sprint races

Also Max Verstappen: wins most of the sprint races

