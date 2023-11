Primul shootout pentru cursa de sprint s-a încheiat cu un steag roșu. Asta după ce Ocon l-a lovit pe Alonso, iar pilotul francez a ajuns în decor. Reluările arată că Esteban Ocon a fost încurcat de Fernando Alonso să-și ducă la capăt turul rapid.

Pilotul de la Alpine a reacționat dur imediat după impact. Întrebat de inginerul său dacă se simte bine, Ocon a spus că da. Imediat după, acesta l-a înjurat pe Fernando Alonso: "F**king idiot (n.r idiotul naibii). Sunt bine, da", a spus pilotul în cască.

Alonso a discutat și el cu echipa imediat după accident, dar pe un ton mult mai calm: "Da, ne-am lovit. Sunt bine... Sunt ok, dar cred că sunt destul de avariat. Cred că a intrat direct în mine, nu?", a transmis spaniolul.

Echipa Alpine îl acuză pe Alonso, care nu efectua un tur rapid, că a tras stânga de volan și a intrat pe direcția lui Esteban Ocon.

