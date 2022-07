Pilotul de F1, aproape de un accident teribil, a revenit spectaculos. Mesajul de pe Social Media postat de Zhou Guanyu

Guanyu s-a rostogolit de mai multe ori, după ce Pierre Gasly l-a agățat pe George Russel, care a intrat în monopostul chinezului, și a fost la un pas de un eveniment tragic.

Cu toate acestea, sistemul HALO i-a salvat viața și, în aceeași zi cu accidentul, șoferul de la Alfa Romeo a postat o poză pe Twitter în care a apărut teafăr și nevătămat.

Zhou Guanyu a revenit luni, la o zi după accident și după Grand Prix, cu un mesaj emoționant pe rețelele social media. Chinezul a mulțumit tuturor și a mărturisit că își dorește mai mult ca niciodată să revină pe pistă.

„Salut tuturor! Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase. Vreau să mulțumesc asistenților și echipei medicale de la Silverstone, au fost fantastici. Îmi doresc mai mult ca niciodată să revin pe pistă, așa că ne vedem în Austria!”, a scris șoferul de la Alfa Romeo, pe pagina sa oficială de Twitter.

Hi everyone! Thank you all for the kind messages. I want to thank the marshals and the medical team at Silverstone, they were really fantastic. I’m keener than ever to get back on track, see you guys in Austria!