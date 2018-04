Informatii noi despre situatia lui Schumacher: "Va asigur de asta" Ce spune un fost coleg de la Ferrari

Schumacher se recupereaza in continuare in Elvetia.

Luca Badoer, fost pilot Ferrari, este unul dintre putinii oameni care il viziteaza pe Schumacher. Sotia legendei din Formula 1 are o politica stricta de vizite si nu permite ca informatii despre starea de sanatate a lui Michael sa ajunga in presa.

Corina Schumacher face totul pentru recuperarea completa a lui Schumacher, ii asigura Badoer pe fanii germanului.

"Il vizitez pe Michael in mod regulat. Dar familia lui vrea sa pastreze secret tot ce tine de el si eu respect 100% acest lucru. Toata lumea face tot ce e posibil pentru recuperarea lui Schumi", a declarat Badoer, pentru Diariodelweb.it.

Schumacher a intrat in coma la finalul lui 2013, in urma unui accident de ski. El este tratat acasa in Elvetia de o echipa de specialisti. Fanii se intreaba de atunci care e starea lui, insa familia nu permite accesul la informatii.

"Corina permite accesul pentru foarte putine persoane. Hai sa acceptam asta, sa respectam deciziile ei si sa nu cream polemici", a mai spus Badoer.

Michael Schumacher are 7 titluri de campion mondial in Formula 1.