Britanicul a fost desemnat de șapte ori campion în F1, ultima reușită fiind în 2021, la Marele Premiu din Arabia Saudită, iar ultima cursă la care a participat a fost la Marele Premiu din Ungaria (locul 2).

Lewis Hamilton a povestit într-un interviu pentru Vanityfair, citat de Marca, momentele grele prin care a trecut atunci când era la început. Pilotul a evidențiat faptul că i s-a zis că un participant în Formula 1 nu trebuie să aibă tatuaje și piercing-uri, însă, britanicul este cunoscut tocmai pentru apariția sa spectaculoasă.

„Nu m-am simțit primit sau acceptat. Câte lucruri am auzit de la acești piloți, cum ar fi 'Nu așa arată un șofer de Formula 1. Nu așa trebuie să te comporți. Nu așa trebuie să faci. Tatuaje? Nu! Un pilot nu are tatuaje! Un pilot nu are personalitate sau piercing-uri”, au fost cuvintele lui Lewis Hamilton, conform sursei anterior menționate.

Really opened up for this one, thank you @VanityFair https://t.co/gnG1z0EeLZ