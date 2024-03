Carlos Sainz, discurs superb după victoria din Australia: "Să-și scoată toți piloții apendicele!"

Pilotul Ferrari a profitat de abandonul lui Max Verstappen (26 de ani) și s-a impus fără mari emoții la Melbourne. La finalul cursei, spaniolul a avut un discurs superb.

Carlos Sainz: "Le recomand tuturor piloților să-și scoată apendicele"

Sainz Jr a glumit pe seama operației după victoria din Australia: "A fost o cursă foarte bună, m-am simțit foarte bine. Fizic nu am fost foarte bine, dar am reușit să îmi protejez pneurile.

Viața e un rollercoaster. Le recomand tuturor piloților să-și scoată apendicele (râde). Cred că astăzi am fi putut avea o luptă bună pentru locul 1, între mine și Max, dar el a pierdut mașina. E păcat, dar sunt fericit că am câștigat. Din al doilea tur am simțit că pot câștiga această cursă.

Am avut grijă de pneuri. M-am gândit la steaguri roșii, dar a fost o cursă curată până la urmă", a spus Carlos Sainz Jr, după cursa de la Melbourne.

Rezultat uriaș pentru Ferrari

Carlos Sainz Jr a câștigat cursa din Australia, fiind urmat pe locul 2 de colegul său, Charles Leclerc (26 de ani). Din 2022 nu mai reușise Ferrari un asemenea rezultat, din Bahrain. Atunci Leclerc a câștigat cursa, iar Sainz s-a clasat pe locul 2.

Pentru Carlos Sainz Jr acesta este ultimul sezon la Ferrari. Din 2025, el va fi înlocuit cu septuplul campion mondial Lewis Hamilton (39 de ani). Britanicul a abandonat în cursa din Australia, după ce i-a cedat motorul.

În urma rezultatelor de azi, Ferrari s-a apropiat de liderul Red Bull Racing în clasamentul constructorilor. Scuderia are acum 93 de puncte. Red Bull Racing e lider, cu 97 de puncte. Podiumul este completat de McLaren, cu 55 de puncte.

Următoarea cursă va avea loc peste două săptămâni, în Japonia.