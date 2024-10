FCSB a început bine și a trimis mingea în poartă prin Miculescu, în minutul 2, însă golul a fost anulat de arbitrul italian Marco Di Bello, care a văzut un fault al atacantului asupra portarului Butland.

Luis Phelipe, singurul remarcat al lui Raul Rusescu după prima repriză din Rangers - FCSB

Rangers și-a revenit rapid după faza controversată și a marcat de două ori. Mai întâi prin Tom Lawrence, în minutul 11, cu un șut din marginea careului, iar 20 de minute mai târziu prin Vaclav Cerny, care a profitat de erorile lui Luis Phelipe și Malcom Edjouma.



Raul Rusescu, fostul atacant de la FCSB, a comentat prestația campioanei României din prima repriză a meciului de pe Ibrox. Singurul său remarcat a fost Luis Phelipe, titularizat surprinzător contra lui Rangers.



În schimb, Rusescu a criticat prestațiile fundașilor laterali Mihai Popescu și Alexandru Pantea.



"Luis Phelipe a arătat foarte bine. A stat bine pe picioare, a câștigat duelurile, a scos faulturi. Am început foarte bine, am avut un gol anulat, dar după aceea am suferit. Am primit gol pe o greșeală foarte mare a unui mijlocaș central ajuns în tușă, care a lăsat spațiu liber. M-a surprins că am avut două lovituri libere periculoase bătute slab spre foarte slab. Ștefănescu a bătut acceptabil.



Am avut lovituri libere laterale unde puteam pune mai multe probleme. Din nou, slab. Când am ținut de minge și i-am dat posibilitatea lui Luis Phelipe de a scoate om din joc, am putut să facem lucruri bune, dar Pantea nu e în joc de nicio culoare. Acolo am suferit pe fază defensivă și ofensivă. La Mihai Popescu se vede că nu e postul lui și nu poate să joace fundaș stânga, nu e obișnuit. Era o fază extrem de clară cu Luis Phelipe, driblase un jucător, era la mijlocul terenului și aștepta să-i vină jucător din spate, dar nu venea nimeni. Cred că acolo am suferit cel mai rău.



Bîrligea n-a avut nicio pasă bună, n-a primit nicio soluție. Pur și simplu nu a fost jucat și e greu ca atacant să faci ceva. El are nevoie de mingi, are nevoie să fie jucat în spatele apărării adverse. Într-adevăr, ne-au pus probleme pe pierderea mingii, iar din trei șuturi la poartă au marcat două goluri", a spus Raul Rusescu, la GSP Live.