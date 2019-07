Situatie incredibila! Viitorul poate ramane fara adversara in Europa League! Anuntul facut azi de UEFA

UEFA le-a cerut belgienilor sa decida cine va juca cu Viitorul in turul 2 preliminar din Europa League!

Belgienii se afla intr-o situatie fara precedent, iar Viitorul asteapta cu nerabdare deznodamantul pentru a putea pregati dubla din turul 2 preliminar Europa League.

UEFA le-a cerut celor din Belgia sa decida cine este a cincea reprezentanta a lor in cupele europene pana pe 11 iulie, altfel locul lor va fi retras.

Tribunalul belgian de arbitraj pentru sport (CBAS) are pe rol in acest moment meciul KV Mechelen - Waasland-Beveren, suspectat ca a fost trucat.

In cazul in care CBAS va confirma condamnarea celor de la Mechelen in aceasta afacere de coruptie, atunci Antwerp va juca in turul 3 preliminar al Europa League, iar Viitorul va intalni pe Gent, care a incheiat pe locul 5 campionatul Belgiei.

Adversar Viitorul Europa League: Antwerp, Gent sau ...nimeni!



"UEFA vrea sa cunoasca identitatea clubului care o va intalni pe Viitorul. Daca decizia va fi luata pana atunci, Antwerp va juca impotriva romanilor si Gent va ramane pe dinafara. Daca CBAS va confirma sanctionarea clubului Mechelen dupa 11 iulie, Mechelen nu va fi autorizata sa participe la competitie. Standard Liege va putea lua atunci locul lui Mechelen, dar locul pentru turul 3 preliminar (atribuit initial echipei din Liege - n. r.) va fi pierdut", a spus Pierre Francois, directorul general al ligii belgiene de fotbal.

Campionatul Belgiei va incepe pe 27 iulie, iar in acest moment nu este clar nici daca Mechelen, care in sezonul trecut a obtinut promovarea, se va mai numara printre echipele de prima divizie.

Potrivit site-ului 7sur7.be, decizia CBAS este asteptata cel mai tarziu pe 15 iulie.

Tragerea la sorti de la Nyon a decis ca FC Viitorul Constanta o va infrunta pe Royal Antwerp, antrenata de fostul international roman Ladislau Boloni, in turul al doilea preliminar al Europa League.

Prima mansa va avea loc in Belgia, pe 25 iulie, iar mansa secunda se va juca la Ovidiu, pe 1 august.