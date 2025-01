FCSB – Manchester United s-a terminat 0-2, deși pe Arena Națională s-au aflat 50.128 de spectatori care au creat o atmosferă fabuloasă și au încurajat, în permanență, campioana României. Așa cum a spus însă, cândva, legendarul Pirlo, niciodată nu s-a întâmplat ca un spectator să ajungă pe gazon și să înscrie un gol pentru formația favorită.

Iar pe Arena Națională, Manchester United a fost, pur și simplu, mai bună. Ceea ce a spus și antrenorul ei, portughezul Ruben Amorim, vizibil mulțumit de jocul elevilor săi.

„Am făcut un meci bun. Au fost șanse de gol pentru ambele formații. Ce-i drept, ei au avut o singură șansă foarte mare, la acel șut de la distanță (n.r. – expediat de Bîrligea în minutul 63). Altfel, am controlat meciul. Am dominat posesia. În partea secundă, prin schimbările făcute, am căutat să ne folosim de viteza lui Garnacho și Diallo. Și să avem spații mai mari. Ne-am atins ambele obiective. Mă așteptam ca FCSB să joace bine. M-a impresionat atacantul lor (n.r. – Daniel Bîrligea)“, a declarat Ruben Amorim.