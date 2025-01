Manchester United s-a impus după golurile marcate de Diogo Dalot (60') și Kobbie Mainoo (68'). FCSB a încheiat pe locul 11 în Europa League și va juca în 16-imi contra lui Royale Union Saint-Gilloise (Belgia) sau PAOK Salonic (Grecia), adversara urmând să fie stabilită la tragerea la sorți de vineri.

Reacția lui Daniel Bîrligea după FCSB - Manchester United 0-2

Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB, a avut o ocazie uriașă în repriza secundă, când a izbit bara lui Manchester United cu un șut de la distanță. La final, vârful cumpărat de la CFR Cluj a explicat cum a trăit meciul, le-a făcut o promisiune fanilor și spune că nu are o favorită privind următoarea adversară din Europa League.

"Asta e. Am încercat, din nefericire nu a intrat. Ne doream și victoria, nu numai un gol frumos. Ne rămâne o șansă să ajungem în optimi. O să luptăm cu toate forțele și atât, momentan.



Știam că sunt buni, că au calitate mare și ne-am pregătit să luptăm. Eram pregătiți de luptă. Am luptat până nu am mai putut. Din nefericire, după ce au dat gol, am încercat și noi să recuperăm, dar ne-am deschis și au făcut 2-0. Sunt fericit de ceea ce au făcut colegii și avem moral să luptăm cu oricine.



Dacă Popescu marca, cu siguranță era o șansă să ne dea moral, să luptăm mai mult, dar așa a fost meciul. Acceptăm și mergem mai departe.



A fost o seară magnifică. Le mulțumim tuturor celor care au venit. A fost sold out, dacă nu și mai mult! A fost o atmosferă frumoasă, rareori se întâlnește așa atmosferă. Chiar ne-au susținut, ne-au împins de la spate. Din păcate, n-am reușim să-i mulțumim în această seară, dar cu siguranță o vom face peste 3 zile. Din păcate, fără mine, dar am încredere maximă în colegi.



PAOK sau Saint-Gilloise? Nu contează. O să ne luptăm cu oricine. Nu ne uităm la nume", a spus Daniel Bîrligea.

Cu cine s-ar putea duela FCSB în play-off-ul Europa League



Campioana României ar putea pica în play-off cu Union St. Gilloise (Belgia, locul 21) sau PAOK Salonic (Grecia, locul 22).



Ambele echipe au pierdut în ultima rundă din faza principală a UEFA Europa League. Belgienii au fost învinși de Rangers, scor 1-2, în timp ce elevii lui Răzvan Lucescu au pierdut pe terenul lui Real Sociedad, scor 0-2.



FCSB s-a mai duelat cu PAOK Salonic în această campanie. Campioana României a triumfat pe "Toumba", scor 1-0. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei la Salonic.

În optimi, FCSB s-ar putea lupta cu Eintracht Frankfurt (Germania, locul 5) sau Olympique Lyon (Franța, locul 6). Pentru a ajunge acolo, campioana en-titre trebuie să treacă de play-off.

Când au loc meciurile din play-off



Partidele din play-off se vor disputa în dublă manșă. Partida tur va avea loc pe 13 februarie, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu, pe 20 februarie.



FCSB a încheiat pe locul 11, astfel că va fi cap de serie la tragerea la sorți. Ceea ce înseamnă că meciul retur va fi programat la București.



Învingătoarele din play-off vor continua în optimile UEFA Europa League. Meciurile din optimi sunt programate pentru 6 și 13 martie. Sferturile de finală vor avea loc pe 10 și 17 aprilie, iar semifinalele pe 1 și 8 mai.



Marea finală UEFA Europa League 2025 va avea loc pe 21 mai, pe stadionul "San Mames", în Bilbao.