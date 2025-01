FCSB și-a încheiat parcursul admirabil din grupa Ligii Europa cu o înfrângere cu Manchester United, scor 0-2. Sport.ro a explicat aici de ce rezultatul e de necontestat, la ce s-a jucat pe teren.

Apărut la interviul de după meci, acordat la microfonul Digi Sport, fundașul Mihai Popescu a recunoscut, la rândul său, superioritatea englezilor.

„Meci greu. Am întâlnit o echipă mare, de tradiție. Atmosferă extraordinară, din păcate, atât am putut. Dacă dădeam gol în prima repriză, altfel s-ar fi jucat. Am dat însă totul pe teren. Ei ne-au surprins pentru că au jucători de calitate și au arătat asta pe teren“, a declarat stoperul roș-albaștrilor.