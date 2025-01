La conferința de presă premergătoare jocului, Ruben Amorim a vorbit despre parcursul surprinzător al lui FCSB.

Jucătorii de la FCSB remarcați de Ruben Amorim

Tehnicianul lusitan a avut cuvinte de laudă la adresa roș-albaștrilor și a punctat că, în opinia sa, FCSB este foarte puternică la fazele fixe.

De altfel, Amorim a remarcat mai mulți jucători ai campioanei României: atacanții Daniel Bîrligea și David Miculescu, cei doi fundași centrali Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa, dar și fundașii laterali Vali Crețu și Risto Radunovic.

Tot la conferința de presă, antrenorul lui Manchester United a dezvăluit că nu a primit niciun sfat din partea prietenului său Tony da Silva, fostul antrenor al lui Poli Iași.

”Este întotdeauna important, doar senzația de victorie este importantă. Apoi, ar fi foarte bine să rămânem cu două săptămâni libere, fără joc la mijlocul săptămânii. În primul rând trebuie să câștigăm, trebuie să jucăm mai bine, jucătorii să performeze. Avem multe de îmbunătățit la fiecare meci și la fiecare antrenament.

Nu este surprinzător (n.r. parcursul lui FCSB). Noi vedem asta în Premier League, suntem jos în clasament. Știm că se pot întâmpla multe în fotbal. FCSB e o echipă puternică, a marcat multe goluri din faze fixe, poate câștiga meciuri dificile, uneori fără a avea posesie. Este o echipă inteligentă. Trebuie să jucăm bine pentru a câștiga acest meci. (...)

Știu echipa, am studiat-o în pregătirea meciului. Este o echipă care uneori este diferită în Europa, fără a avea o posesie extraordinară, poate marca la fazele fixe. Are un atacant foarte rapid pe tranziție, Miculescu este foarte puternic, cei doi fundași centrali sunt foarte puternici în dueluri, cei doi fundași laterali care aleargă timp de 90 de minute. Trebuie să ne pregătim pentru asta și sunt sigur că putem lupta pentru victorie. Nu am vorbit cu Tony. (...)

Ideea noastră este să câștigăm. Este o presiune imensă să fii la un astfel de club. Este o diferență între bugetul lui Manchester United și cel al lui FCSB, contează, dar mâine, la meci, se joacă 11 la 11. Trebuie să demonstrăm că suntem echipa mai bună, dar pentru astra trebuie să alergăm mult. Acesta poate fi un factor extra, dar trebuie să demonstrăm pe teren”, a spus Ruben Amorim la conferința de presă.

