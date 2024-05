Mesajul primit de Istvan Kovacs de la UEFA imediat după finala Europa League

Kovacs a avut parte de o finală destul de liniștită la Dublin. Singura fază controversată s-a produs în minutul 90+1, când Bayer Leverkusen a cerut penalty după un duel între Scalvini și Hlozek, însă centralul român a lăsat jocul să continue, iar cei din camera VAR nu au intervenit.

După meci, pe lângă premierea de pe teren, centralul din Carei a fost felicitat de UEFA prin intermediul rețelelor sociale.

"Felicitări arbitrului din această seară, Istvan Kovacs, și celorlalți oficiali ai meciului", a scris UEFA.

Istvan Kovacs i-a avut în brigada sa pe asistenții români Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, în timp ce al patrulea oficial a fost slovacul Ivan Kruzliak. În camera VAR s-au aflat olandezul Pol van Boekel și Cătălin Popa.

Pentru Istvan Kovacs este a doua finală europeană din carieră în care se află la centru, după Roma - Feyenoord 1-0 (Conference League, 2022).

???? Congratulations to tonight's referee Istvan Kovács and the team of match officials!#UELfinal | @EuropaLeague pic.twitter.com/CRigXgkYwi