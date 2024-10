Tehnicianul moldovenilor a fost extrem de critic la adresa jocului prestat de elevii săi, subliniind o serie de erori individuale care au dus la acest rezultat.



"Nu ne-am ridicat la nivelul lor", a spus Liviu Ciobotariu la finalul partidei, adăugând: "Trebuie să recunoaștem că există o diferență de valore. Dar oricum am pierdut acest meci, noi nu am avut ocazii. Mă așteptam la mai mult de la jucătorii meci, am făcut niște greșeli în defensivă care puteau fi evitate."

Ciobotariu: "Nu am avut agresivitate"



Antrenorul a punctat că echipa sa ar fi avut nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și îmbunătăți moralul, însă eșecul cu Rapid a adâncit și mai mult problemele.



"Am invitat adversarul să ne dea gol la golul doi. Sunt nemulțumit de jocul echipei mele. Trebuie să facem o analiză corectă, să vedem unde am greșit pentru că au fost multe greșeli. Felicitări Rapid, știam că o să vină motivați, după ce i-am învins noi cu 2-0.



Noi nu am avut agresivitatea necesară, în special în mijloc. Trebuie să analizez foarte bine pentru că nu este ok. Trebuie să recunoșteam că există o diferență de valoarea între noi și U Cluj, la fel și cu Rapid, au plătit bani mulți pe jucători, dar noi trebuia să scoatem mai mult.



Aveam nevoie de un rezultat pozitiv pentru moralul nostru, trebuie să facem tot ce ne stă în putință să câștigăm următorul meci. Toate meciurile sunt important, dar trebuie să ne schimbăm atitudinea, că altfel ne va fi greu să supraviețuim", a spus Liviu Ciobotariu la finalul meciului.



FC Botoșani se confruntă cu o perioadă dificilă, înregistrând rezultate negative în ultimele meciuri. Ultima victorie obținută de moldoveni a fost chiar în fața Rapidului, scor 2-0, în urmă cu trei săptămâni, în etapa a 12-a din Superliga.