Campionul mondial a mărturisit că, deși apreciază enorm fiecare zi petrecută pe teren, nu simte o atracție deosebită pentru rolul de antrenor. "Nu mi-ar plăcea să fiu antrenor, dar încă nu sunt sigur ce mi-ar plăcea cu adevărat să fiu în viitor", a declarat Messi, adăugând că preferă să se concentreze pe joc, antrenamente și pur și simplu să se bucure de fotbal.



Deși viitorul său este încă incert, Messi a susținut că încearcă să trăiască cu gândul la prezent și că nu-și face planuri pe termen lung.



"Adevărul este că nu știu, mi s-a pus această întrebare de mai multe ori, mai ales în Argentina. Sper să am un final de sezon bun și apoi un pre-sezon bun, ceea ce nu am avut ediția trecută din cauza tuturor deplasărilor pe care le-am făcut.



De atunci încolo vreau să văd ce se întâmplă, să realizez cum mă simt. Întotdeauna se întâmplă multe în fotbal. Mai e mult până departe, așa că nu mă gândesc prea mult la asta. Voi trăi zi de zi fără să mă gândesc prea departe", a mai spus argentinianul în vârstă de 37 de ani.



Cupa Mondială, visul suprem - împlinit



"Las oamenii să-și amintească de mine cum vor. Sunt foarte recunoscător pentru cariera mea și pentru că am realizat tot ce am realizat datorită lui Dumnezeu. Cel mai mare vis al meu a fost să câștig Cupa Mondială, pentru care am luptat mult timp și care a necesitat mult efort.



Am avut norocul să câștig totul cu Barcelona, cu echipa națională și să am o viață și o familie minunate, așa că sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru tot prin ce am trecut și voi lăsa oamenii să-și amintească de mine cum vor", a încheiat Messi.



Messi este legitimat în momentul de față la Inter Miami, club cu care mai are contract până în decembrie 2025.