La LIMITA, dar SE JOACA! UEFA CONFIRMA: ros-albastrii nu pot pierde la 'masa verde' cu Backa Topola! Anunt de ULTIMA ORA

UPDATE 11:40: UEFA confirma ca partida Backa Topola - FCSB se va juca!

Potrivit informatiilor www.sport.ro, UEFA a confirmat ca partida din aceasta seara sa va putea desfasura. In acest moment FCSB nu mai are niciun risc sa piarda la 'masa verde'.

Ros-albastrii au mai ramas cu doar 14 jucatori valizi pentru partida din aceasta seara, iar singurul portar care mai poate evolua este Razvan Ducan (19 ani).

FCSB a fost la limita de a-si pierde dreptul de joc cu Backa Topola, deoarece este nevoie de minim 13 jucatori apti, dintre care un portar, conform protocolului UEFA.

De asemenea, ros-albastrii nu mai au emotii in acest moment in ceea ce priveste disputarea partidei. Tot in protocolul UEFA se precizeaza ca ultimul test poate sa fie efectuat cu o zi inainte de disputarea partidei. Acest test poate fi facut la cererea autoritatilor din tara care organizeaza meciul.

Sarbii au cerut deja testul respectiv, care a avut loc miercuri, astfel ca FCSB nu mai este in pericol sa fie testata din nou si implicit nu risca sa piarda la 'masa verde'.

