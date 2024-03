La ”șepcile roșii”, Toni Petrea a bifat doar șase prezențe la cârma echipei, timp în care a înregistrat o medie de un singur punct pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Ofertă pentru Toni Petrea! ”Am avut o discuție”

Toni Petrea a dezvăluit faptul că după ce s-a despărțit de ”U” Cluj ar fi avut șansa să-l urmeze pe Laurențiu Reghecampf în Arabia Saudită, la Al Tai, să-i devină secund.

Cei doi au mai colaborat din postura de principal - secund la Al Wasl, Al Wahda, FCSB, Litex Lovech, Al Hilal, Concordia Chiajna și FC Snagov

Toni Petrea nu a mai fost secundul lui Laurențiu Reghecampf din 2020, moment în care a fost instalat pe banca tehnică a celor de la FCSB. Până în mai 2021 rezistase atunci antrenorul la cârma roș-albaștrilor.

”Într-adevăr, după ce am terminat socotelile cu Universitatea Cluj am avut o discuție de a-l urma pe Laur (n.r. Laurențiu Reghecampf) în Arabia Saudită, dar era prea repede. Venise după momentul acesta care m-a afectat puțin.

Am considerat că nu este momentul atunci să fac pasul. Am discutat și cu el, l-am rugat să mă înțeleagă și i-am mulțumit că s-a gândit la mine după ceva timp în care am fost separați. Am rămas acasă, așa am considerat”, a spus Toni Petrea, potrivit DigiSport.

Pe FCSB, Toni Petrea a mai antrenat-o și în perioada noiembrie 2021 - iulie 2022. Echipele pe care tehnicianul le-a trecut în CV ca principal au mai fost: Chindia Târgoviște și ”U” Cluj.

