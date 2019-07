INCREDIBIL! Cati jucatori are disponibili Bogdan Andone pentru meciul cu Alashkert, de maine

FCSB - Alashkert se vede maine, de la 21:30, in direct la PRO TV!

Bogdan Andone are probleme mari de lot inaintea returului cu armenii. Accidentarile ii dau batai de cap. Are 9 absenti pentru jocul de la Giurgiu. Andone se bazeaza pe numai 12 jucatori de camp si pe 3 portari maine seara. A chemat de la echipa a doua 3 pusti pentru a completa foaia.

"Avem 12 jucatori de camp + 3 copii. Suntem 15. Si mai sunt 3 portari. Nu ma ia ameteala. Astia sunt jucatorii. Trebuie sa aleg 10 + un portar care sa joace. Asta e situatia. Cauzele absentelor sunt mai multe. 9 sunt accidentati, in mare parte jucatori de baza ai echipei. Situatia e delicata, dar trebuie sa trecem peste ea. Asteptam sa revina fotbalistii rand pe rand. Primul e Stan, vedem cu ceilalti cand vor intra in programul echipei", a spus Andone.

Chiar si in aceste conditii, antrenorul e convins ca poate sa duca echipa in grupele Europa League:

"Deocamdata, incercam sa ne focusam pe meciul de maine, atat eu cat si echipa. Vrem sa ne izolam de problemele existente. Incercam sa ne concentram pe meci si sa ne calificam, vedem in continuare ce va fi. E normal cand esti antrenor la o echipamare sa fie presiune, sa fie dificil. Ar fi fost mult mai simplu daca era vorba de un ciclu saptamanal. 100% echipa poate sa ajunga in grupele Europa League. Baietii pe care-i avem, cu toate ca le e foarte greu, fac fata foarte bine, in ciuda meciului pierdut cu Botosani".