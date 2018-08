HAJDUK SPLIT - FCSB | Dica a anuntat cand DEBUTEAZA Rusescu la FCSB: "A venit pregatit!" VIDEO

Hajduk Split - FCSB e joi, de la 21:45, in direct la PROTV!

Nicolae Dica si-a primit atacantul asteptat: Raul Rusescu a semnat pe doi ani cu FCSB, insa are o mare problema. N-a mai jucat meciuri oficiale in ultimii ani la Osmanlispor. Atacantul a facut insa pregatirea de vara cu echipa turca si este aproape de forma optima. Rusescu a facut deplasarea cu FCSB in Croatia, insa are sanse mici sa debuteze.



"Trebuie sa fim precauti cu el, a jucat un singur amical, dar s-a antrenat cu fosta echipa. E destul de pregatit. Trebuie sa-l aducem la nivelul echipei curand, asa am facut si cu Gnohere care a revenit dupa operatie si a intrat rapid in echipa.", a spus Dica in Croatia.

Dica e fericit pentru evolutiile lui Morutan si e convins ca mijlocasul adus de la Botosani va ramane cu picioarele pe pamant.

"Morutan a avut evolutii bune, am avut discutii el, e un caracter frumos si nu cred ca se va schimba cu aceste declaratii. Este un copil modest si este constient ca nu a realizat deocamdata nimic.", a spus Dica.

Dica le-a cerut victoria elevilor sai cu Hajduk, insa si un egal ar fi un rezultat bun pentru a forta calificarea in playoff.

"Orice rezultat pozitiv ne da o sansa in plus la calificare. Gandirea mea e cat mai sus si imi doresc sa reusim maximul. Daca vom face un rezultat de egalitate vom ramane in cursa de calificare".

Hajduk - FCSB e joi, de la 21:45, in direct la PROTV.