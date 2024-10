La meci a asistat și Gigi Becali, patronul FCSB, care s-a deplasat alături de jucători la Salonic.



Gigi Becali e sincer după meciul de la Salonic: ”Pe el oricum îl schimbam”



Unicul gol al confruntării de pe ”Toumba” a fost înscris de Daniel Bîrligea în minutul 45+8 al meciului, din pasa provenită de la Darius Olaru, eliminat, ulterior, în actul secund



Gigi Becali a evidențiat că schimbările efectuate de FCSB au fost ”perfecte” și că au adus un plus jocului prestat de băieții lui Elias Charalambous.



Malcom Edjouma l-a înlocuit pe Mihai Lixandru (accidentat) în mnutul 45+6, David Miculescu a intrat în locul lui Alex Băluță la pauză, iar Tavi Popescu l-a schimbat pe Florin Tănase (minutul 64), în timp ce Daniel Bîrligea i-a cedat locul în teren lui Baba Alhassan în minutul 78.



”Totul a fost perfect. Schimbările pe care le-am făcut la pauză au fost pentru a aduce forță. David Miculescu a câștigat toate duelurile, iar pe Edjouma oricum îl schimbam. Amândoi erau la încălzire. S-a întâmplat cu Lixandru, dar schimbarea era deja pregătită.



Nu am avut nicio teamă. Niciodată în viața mea nu am avut o asemenea convingere. După ce Olaru a luat cartonașul roșu, am avut o ușoară teamă. Emoțiile au fost doar când am jucat în 10 oameni, atât”, a spus Gigi Becali la televiziunea DigiSport.



