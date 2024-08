Campioana României a obţinut un rezultat dătător de speranţe, după golurile marcate de Adil Taoui (minutul 34), respectiv David Miculescu (mintuul 45+1). Manşa secundă se va juca în data de 29 august, la Bucureşti, pe Stadionul Steaua (21:30).

Ciprian Marica și Răzvan Raț, analiză despre Octavian Popescu

Invitați la Studio Sport, în exclusivitate pe VOYO, cei doi foști internaționali români au vorbit despre forma pe care o are jucătorul campioanei României, care nu a reușit să își îmbunătățească condiția fizică în ultimii ani.

Dacă Răzvan Raț este de părere că Octavian Popescu ar trebui să fie mai interesat de felul în care se dezvoltă, Ciprian Marica consideră că și clubul ar trebui să se implice mai mult pentru a-l ajuta.

Răzvan Raț: Nu ești preocupat să înțelegi că este un lucru de care ai nevoie, nu ești preocupat să înțelegi că a pune carne pe tine e esențial și atunci nu pui.

Ciprian Marica: E și vina lui, cu siguranță. Poate are și clubul vina lui, poate are nevoie de ajutor. Ar putea să-l trimită să investigheze, să caute soluții. Poate de la club nu ai ajutor, dar poți face și singur. Pe vremea mea nu se întâmpla nimic (n.r. la FCSB). La noi încă se mănâncă la grămadă, se pregătesc la fel, fără să se țină cont de individualitatea fiecăruia.

Poate și clubul ar trebui să facă mai mult pentru el, să-l ajute. Copilul ăsta are talent, are potențial. Văzând că are carențele astea fizic, ar trebui să vadă ce se poate face.

Răzvan Raț: Are mult mai mult acces la informație. Poți căuta singur. Nu-l ia vântul dacă-i pui pietre în buzunar.

Ciprian Marica: E un puști de 21 de ani, e o circumstanță atenuantă. E cu capul în nori. Ai nevoie de impresar, de cei din jurul său, să facă ceva pentru el.

VIDEO | Ciprian Marica și Răzvan Raț, despre forma fizică a lui Octavian Popescu