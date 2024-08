Meciul dintre LASK Linz și FCSB a fost transmis în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul www.sport.ro.

LASK Linz a condus cu 1-0 în meciul tur din play-off-ul UEFA Europa League. Adil Taoui (23 de ani) a marcat în minutul 34, dar David Miculescu a egalat cu o lovitură de cap, în minutul 45+2. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

Discursul lui David Miculescu

David Miculescu a declarat la final că este un rezultat bun. Atacantul este de părere că FCSB se poate califica în meciul retur:

"A fost un meci bun. Am avut și noi ocazii. Chiar am și recuperat mingea sus. Suntem fericiți că am plecat cu un egal de aici. Calificarea se va juca acasă. Nu putem spune că e mai ușor. Ați văzut cum am pățit cu Sparta.

(n.r. Cum vezi returul?) Prima oară ne gândim la meciul cu Hermannstadt. Trebuie să-l câștigăm neapărat. Vine returul și sperăm să ne calificăm și să mergem mai departe", a spus David Miculescu după meci.

VIDEO Golul marcat de FCSB în Austria

Returul se va juca în Ghencea

La meciul dintre LASK Linz și FCSB au asistat 10.650 de spectatori. Partida retur din play-off-ul UEFA Europa League va avea loc pe 29 august, de la ora 21:30, pe stadionul din Ghencea.

Stadionul Steaua a găzduit toate meciurile europene ale FCSB-ului din acest start de sezon. Arena le-a purtat ghinion campionilor la returul cu Sparta Praga. Cehii s-au calificat în play-off-ul UEFA Champions League după ce s-au impus la București, scor 3-2. Sparta Praga a condus cu 3-0 la pauză, iar FCSB a înscris de două ori în repriza secundă.