Elias Charalambous a reacționat categoric după LASK - FCSB + care este situația lui Olaru: ”Așa a spus doctorul”

Elias Charalambous a reacționat după meciul roș-albaștrilor de la Linz și a ținut să puncteze faptul că s-au întâmplat lucrurile exact așa cum le-a planificat înainte de confruntare.

De asemenea, antrenorul campioanei a vorbit și despre situația lui Darius Olaru, care a ieșit în actul secund de pe teren accidentat.

”Meciul a fost exact cum ne așteptam. A fost greu pentru ambele echipe. Cred că am jucat organizat. Am avut ocazii în a doua repriză în special. Dacă am fi marcat golurile ar fi fost mai bine, dar și așa e un rezultat bun. Indiferent de rezultatul care ar fi fost astăzi, meciul decisiv ar fi fost la București.

Meciul a fost cum l-am pregătit, cum ne așteptam să fie. Și în prima repriză am fost organizați. În a doua repriză în mod special am avut mintea mai limpede. Puteam marca.

Darius a cerut o schimbare. Din prima opinie a doctorului nu e ceva care îl va ține departe de teren mult. Sper să fie OK.

A fost incredibil astăzi (.n.r întrebat despre atmosferă). Am avut fani în sectorul advers, nu aș fi crezut. Asta arată dinamica acestui club. Le mulțumesc din inimă pentru modul în care i-au împins de la spate pe jucători. Au fost senzaționali.

Va trebui să analizăm jocul. Unde am făcut bine. Unde trebuie să îmbunătățim. Sunt lucruri pe care trebuie să le vedem mai clar. Zburăm mâine direct pentru meciul cu Hermannstadt. Avem timp să vedem meciul ăsta după meciul cu Hermannstadt”, a spus Elias Charalambous.