Despre campioni, numai de bine! Emery, la al patrulea trofeu Europa League! Declaratiile tehnicianului spaniol dupa un nou triumf

Considerat un specialist al acestei competitii, Emery a reusit din nou sa castige, in ciuda sanselor reduse pe care le avea.

Castigator al Europa League in 3 randuri consecutiv cu Sevilla, intre 2014 si 2016, Unai Emery a dat lovitura si a reusit sa triumfe si cu Villareal, dupa ce invins-o pe Manchester United in finala dupa loviturile de departajare. In ciuda faptului ca Villareal era considerata outsider, echipa antrenata de spaniol a reusit sa se impuna datorita unui plan tactic bine pus la punct.

"Secretul este munca. Jucatorii au aratat o frumoasa mentalitate pe tot parcursul competitiei si in finala. Am reusit sa rezistam impotriva unui adversar bun, sa inscriem cand am putut si sa terminam mai bine decat ei. Loviturile de departajate nu sunt atat de mult o loterie: trebuie sa ai un cap tare in momentul de maxima presiune al executiei, iar jucatorii au fost fabulosi.



Incerc sa le ofer tot ce le permite sa lucreze mai bine si sa-si cunoasca adversarul, lucruri care sa-i faca sa creasca in adversitate. Trebuie sa raspunzi intotdeauna prezent in fata circumstantelor. In acest sezon, nu am lucrat loviturile de departajare (n.r. - la antrenamente), dar jucatorii au fost fabulosi. Este uimitor si minunat ca toata lumea a inscris. Este o mandrie pentru Villarreal, pentru presedintele sau, pentru proiectul sau", a spus Emery dupa finala.