Declaratia SUPERBA a lui Gattuso inaintea marelui meci cu Wenger: "Eu sunt la copii si juniori pe langa el! Nu exista termeni de comparatie!"

Gennaro Gattuso a reusit sa o transforme pe AC Milan in ultimele 3 luni, fiind neinvins in ultimele 13 partide! De partea cealalta, Arsene Wenger trece prin cel mai dificil sezon de cand a ajuns pe banca lui Arsenal in 1996. Gattuso a avut numai cuvinte frumoase de spus despre antrenorul francez.

"Nu este un duel contra lui pentru ca la acest capitol nu exista nicio comparatie. El a castigat atat de mult in cariera, antreneaza aceeasi echipa de 21-22 de ani. Calea mea este inca foarte lunga. Va fi un meci interesant cu poate o noua filosofie, a mea, contra experientei lui. Lui ii place stilul cu o posesie foarte ridicata.



Il voi intampina si apoi ma voi duce la coltul meu. Am fost in meciuri de acest gen ca jucator, insa totul este diferit acum. In comparatie cu Wenger eu sunt la copii si juniori, abia incep iar el e antrenor de 30 de ani!



Arsenal este o echipa tehnica si nu ii place sa faca tranzitie defensiva. Va trebui sa jucam foarte bine pentru a nu suferi din cauza jocului lor si ii vom face sa alerge cand avem noi mingea. Nu trebuie sa ne temem ca vor fi 70.000 de oameni pe San Siro, trebuie sa jucam cu calitate fizica si tehnica. Daca vom putea sa facem asta, le vom crea multe probleme



Grija este cum sa o oprim pe Arsenal sa marcheze. Cand merg la somn ii visez pe Mesut Ozil si Wenger, nu cum vor evolua jucatorii mei. Arsenal se chinuie acum dar sunt niste campioni si au marcat 18 goluri pana acum in Europa League. Avem un respect urias pentru ei.



In Europa meciurile sunt mult mai deschide, in Italia se bazeaza pe tactica, trebuie sa fim atenti la calitatile lor" a declarat Gennaro Gattuso.

AC Milan are si un alt avantaj fata de Arsenal, nejucand in weekend in urma tragediei lui Davide Astori. In schimb, Arsenal a pierdut pe terenul celor de la Brighton, a 4-a infrangere consecutiva in toate competitiile.