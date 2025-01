Înaintea etapei decisive din Europa League, Manchester United ocupă locul 4, cu 15 puncte, în timp ce FCSB este pe 8, cu 14 puncte. Formația engleză ar putea obține o clasare în primele 8 inclusiv cu o remiză, în timp ce campioana României este obligată, cel mai probabil, să învingă pentru a se califica direct în optimi.

UEFA: "FCSB - Manchester United, meciul anului în România"



UEFA a remarcat interesul uriaș de la București pentru meciul FCSB - Manchester United, iar forul european vorbește despre "meciul anului în România" în materialul care prefațează jocul de la București.



"FCSB - Man Utd este considerat meciul anului în România pentru că generează entuziasm și un interes colosal. Vor fi peste 50.000 de spectatori la meci, iar cei mai mulți o vor susține pe FCSB: Totuși, va exista și un număr considerabil de fani ai oaspeților", scrie site-ul oficial al forului european, cu câteva ore înainte de joc.



UEFA scrie și despre "schimbarea drastică de strategie" a celor de la FCSB, făcând referire la formula de joc la care campioana României va apela împotriva lui Manchester United.



"Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, ar putea schimba drastic strategia în această seară și să apeleze la un nou sistem. În schimb, omologul Ruben Amorim a studiat atent adversarul și ar putea roti jucătorii. Obiectivul ambelor formații este să câștige și să se termine în primele 8", se mai arată pe site-ul UEFA.

Cum ar putea arăta primul 11 al lui FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Ngezana, Radunovic - Miculescu, Șut, Edjouma, Tănase - Bîrligea

FCSB – Manchester United, meci de 4,5 milioane de euro pentru Gigi Becali

Gigi Becali a explicat că, în cazul unei victorii cu United, formația sa va adăuga suma de 4,5 milioane de euro la cele câștigate deja în acest sezon european.

„E o zi istorică pentru fotbalul românesc. Să joci Manchester... Ei au adus deja 3.000 de suporteri. Am luat un milion din bilete, e plin stadionul. Putem să-i batem. Eu spun ce cred. N-ai cum s-o bați pe Manchester decât dacă vrea Dumnezeu. Eu am cerut Manchester la București la tragerea de la sorți. Și pe PAOK. A ieșit la tragere. Doar mâna lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu îi poate bate. E vorba de bani aici, dacă eu bat Manchester astăzi, iau cam 4 milioane și jumătate, am făcut calculul“, a spus Becali, la Digisport.

Calculul său include, pe lângă banii obținuți din vânzarea biletelor, suma acordată de UEFA pentru o eventuală victorie (450.000 de euro), plus cea pentru calificarea directă în optimi (1.750.000 de euro). La ele, se adaugă ce poate obține FCSB din „Market pool“. La acest ultim capitol, socotelile țin de UEFA, în funcție de diferite criterii, la finalul sezonului european.