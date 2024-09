Ce șanse are FCSB să se califice în optimile Europa League: e depășită de Ferencvaros, Qarabag și Maccabi

Gigi Becali a ”țintit” calificarea în Champions League, dar acest lucru nu s-a întâmplat, astfel că echipa sa a ajuns pe tabloul principal din a doua competiție a UEFA.

Performanța asigură o sumă impresionantă pentru campioana României din partea UEFA, peste patru milioane de euro, sumă la care se pot adăuga alte 4-5 milioane de euro din vânzarea de bilete.

Patronul FCSB-ului s-a arătat optimist când a văzut ce echipe va întâlni campioana României în Europa League și visează la un parcurs cât mai bun în competiție. Totuși, specialiștii îi acordă echipei lui Elias Charalambous penultima șansă pentru calificarea în fazele eliminatorii.

Într-un top alcătuit de Football Meets Data, campioana României este a 35-a echipă în topul favoritelor pentru calificarea în optimi. O depășește doar pe RFS, din Letonia.

To win the Europa League (as of 15 Sep):

9% ???????????????????????????? Tottenham

9% ???????? Roma

9% ???????? Porto

8% ???????? Lazio

7% ???????????????????????????? Man United

6% ???????? Athletic Bilbao

6% ???????? Real Sociedad

6% ???????? Slavia

...

The most balanced competition of them all. Not a single team has a double-digit chance of winning it! pic.twitter.com/avjgeir1k2